Einsatz fürs Rote Kreuz – «Ihre Grossmutter hat mich so stark umarmt, dass ich blaue Flecken bekam» Nadine Küng führt in Ländern wie Ruanda oder Myanmar vermisste Kinder wieder mit ihren Familien zusammen. Bei ihrer Arbeit erlebt sie Momente grosser Freude – aber auch viel Leid. Isabelle Thommen

Nadine Küng sucht für ihre Arbeit beim Roten Kreuz in Konfliktgebieten Vermisste und besucht Gefangene, die im Zusammenhang mit Konflikten verhaftet wurden. Foto: Pino Covino

Tschad, Myanmar, Ruanda: Nadine Küng zieht alle zwei bis drei Jahre in ein komplett anderes Land. Seit vier Jahren arbeitet die 31-Jährige für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Konflikt- und Krisengebieten. In ihren Ferien kommt die Maispracherin jeweils zurück in die Schweiz, um ihre Familie und Freunde zu besuchen. So auch in diesem Herbst.