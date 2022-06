Massaker in den USA – Schulen werden schon so gebaut, dass Polizisten ein freies Schussfeld haben Jaelynn Willey war 16, als sie in ihrer Schule erschossen wurde. Die Tat war so alltäglich, dass kein Präsident etwas sagte. Nach dem Massaker in Uvalde fragt sich die Mutter: Was muss noch passieren, damit endlich was passiert. Hubert Wetzel aus Great Mills

Am 24. Mai 2022 erschoss ein 18-Jähriger an der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, 19 Kinder und 2 Lehrerinnen, bevor er von Sicherheitskräften getötet wurde: Gedenkstätte für die Opfer auf dem Schulgelände. Foto: Chandan Khanna (AFP)

In Te­xas be­gra­ben sie jetzt die er­mor­de­ten Kin­der. Je­den Tag ei­ne Trau­eran­dacht, je­den Tag ein Got­tes­dienst, je­den Tag ei­ne Fahrt zum Fried­hof mit der Lei­che ei­nes Dritt- oder Viert­kläss­lers. Klei­ne To­te in klei­nen Sär­gen, insgesamt 19 Kin­der, die ein At­ten­tä­ter am 24. Mai in der Robb Ele­men­ta­ry School in der Klein­stadt Uval­de er­schos­sen hat.