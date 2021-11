Diskussion um Integrationsprogramm – «Ihr zieht frühzeitig den Stecker» – «Weil ihr den Steuerzahler unnötig belastet»

Kantonales Integrationsprogramm Infos einblenden

Seit 2014 gibt es in den Kantonen Integrationsprogramme, die auf vier oder zwei Jahre angelegt sind. Im Baselbiet gliedert sich dieses Programm in acht Förderbereiche mit 27 Massnahmen und Angeboten, die die Chancengleichheit der Ausländer in mehreren Bereichen fördern sollen. Insgesamt kostet das Paket 3,5 Millionen Franken. Die Hälfte kommt jedoch vom Bund, und auch die Gemeinden stocken den Betrag auf. (bwi)