Tacita Dean im Gespräch – Ihr Werk hängt zwischen Monet und Matisse Die britisch-europäische Künstlerin ist auf bestem Weg, eine der ganz Grossen zu werden. Dabei ist sie erstaunlich unprätentiös, nahbar und normal. Markus Wüest

Tacita Dean vor dem Eingang zum Kunstmuseum Basel Gegenwart. Foto: Georgios Kefalas

Seit ein paar Wochen zeigt die Fondation Beyeler «Natureculture». Eine sogenannte Sammlungsausstellung. Das heisst, die meisten Werke gehören der Fondation. In einem der Räume hängen ein paar der Seerosen-Gemälde von Monet (1840–1926). Ein anderer Raum ist ausschliesslich Henri Matisse (1869–1954) gewidmet. Zwei Titanen der Kunstgeschichte. Dazwischen hängt in einem länglichen Raum «Cúmulo» von Tacita Dean, ein Werk aus dem Jahr 2016.

Tacita Dean? Die britisch-europäische Künstlerin hat Jahrgang 1965 und studierte in England. Ihr waren in Basel bereits zwei Einzelausstellungen gewidmet: 2000 im Museum für Gegenwartskunst – heute Kunstmuseum Basel Gegenwart – und 2006 im Schaulager. Die dritte Einzelausstellung heisst «Antigone», eröffnete am Samstag, 28. August, im Kunstmuseum Gegenwart und zeigt die ganze Bandbreite von Deans Kreativität: Wie in der Fondation ist eine der riesigen Zeichnungen mit Kreide auf Wandtafel («Chalk Fall», 2018) zu sehen, dazu der einstündige Film «Antigone», für den sie eine ganz spezielle Blendenmaskierungstechnik verwendete. Aber auch Arbeiten aus Los Angeles wie etwa eine Serie von Lithografien, die den Himmel über der Stadt zeigen, Kurzfilme, Fotos, Zeichnungen und und und…