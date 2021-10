Rom wählt neuen Bürgermeister – Ihr Schicksal hängt an Wildschweinen Trotz miserabler Bilanz tritt Amtsinhaberin Virginia Raggi von den Cinque Stelle tatsächlich noch einmal an. Dass die Ewige Stadt vor lauter Abfall zum verwilderten Zoo mutiert? Natürlich nicht ihr Fehler. Oliver Meiler aus Rom

Will Roms Bürgermeisterin bleiben: Virginia Raggi. Foto: Matteo Minnella (A3/Contrasto/laif)

Romulus und Remus, so viel Legende muss schon sein, wurden bekanntlich von einer Wölfin aufgezogen, lange vor Christus, am Ufer des Tibers. Der Fluss hatte die ausgesetzten Zwillinge in einem Weidenkorb angespült. Die schöne Lupa gilt deshalb als Geburtshelferin Roms, Mythos aus Kraft und Stolz.

Wenn nun zu den Bürgermeisterwahlen an diesem Wochenende die tierischen Bewohner der Stadt eine zentrale Rolle spielen, wenn die «verrückteste Wahlkampagne der Welt», wie eine Zeitung sie nannte, gewissermassen zur zoologischen Angelegenheit verkommen ist, dann hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass es in den Wäldern rund um Rom nur noch sehr wenige Wölfe gibt. Dafür umso mehr Wildschweine, auch als Folge davon. Plagend viele.