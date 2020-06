Sommerferien stehen an – Ihr perfekter Tag im Baselbiet Zehn Vorschläge für Ferien- und Freizeiterlebnisse vor der Haustür. Baselland Tourismus

Auf dem Planetenweg bei Laufen lässt sich das Universum entdecken.

Damit Sie Ihre Zeit in den Sommerferien hauptsächlich für die Freizeiterlebnisse nutzen können und nicht für die Planung einsetzen müssen, präsentiert Ihnen Baselland Tourismus mit der Reihe «perfekte Tage im Baselbiet» zehn attraktive Vorschläge.

Die Vorschläge bündeln zahlreiche spannende Aktivitäten in verschiedenen Thementagen von Schlossromantik bis zu sportlichen Herausforderungen. Ideen für kulinarische Höhenflüge und wertvolle Tipps runden den perfekten Tag im Baselbiet ab.

Natürlich sollen die Vorschläge auch zu weiteren Abenteuern inspirieren. Mit den einzelnen Tagesvorschlägen lassen sich zudem auch gut mehrtägige Ferienerlebnisse zusammenstellen.

Ein Beispiel für einen perfekten Tag im Baselbiet: Rockvalley/Laufen. Nach einem feinen Frühstück im Café der Konditorei Kern in Laufen gehts los. Im Stedtli Laufen tauchen Sie dank dem Projekt «Laufen erzählt Geschichte» in die Vergangenheit ein und treffen Menschen aus vergangenen Zeiten. Der kulturhistorische Audio-Rundgang mit zehn Posten ermöglicht einen Einblick in das Leben von früher. Wenn Sie nach einem feinen Mittagessen in jene Zeit zurückreisen möchten, als es noch gar keine Menschen im Laufental gab, sondern ein tropisches Meer mit Wassersauriern, Tintenfischen und Schnecken, dann besuchen Sie die Fossilienausstellung an der alten Stadtmauer.

Auf dem 6,2 Kilometer langen Planetenweg bei Laufen gehts dann hoch hinaus. Die Abenteuer des quirligen Waldtrolls Moggä, die Sie sich unterwegs anhören können, sind für Kinder und die ganze Familie ein zusätzliches Vergnügen zum Weg durch Wald und Wiesen. Beim Abendessen im Simply im Rössli in der Altstadt lassen Sie Ihren perfekten Tag ausklingen.

Geniessen Sie schöne und erholsame Ferientage in der Schöne-Ferien-Region Baselland – direkt vor der Haustür.