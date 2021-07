Wo die Schweiz wie alt ist – Ihr Kinderlein kommet – sonst wird das Weinland noch älter Drei Viertel aller Gemeinden im Zürcher Weinland sind überaltert. Doch um mehr Familien mit Kindern zu gewinnen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Markus Brupbacher

Bei der Greifvogelstation in Berg am Irchel brütet nach langer Zeit wieder der Storch – ein gutes Omen für die überalterte Weinländer Gemeinde? Foto: Enzo Lopardo

Seit über 70 Jahren galt der Weissstorch im Flaachtal als ausgestorben. Doch vor kurzem hat sich ein Storchenpaar in Berg am Irchel niedergelassen, ein Nest gebaut und Eier gelegt. Wäre die Volkssage mit dem Säuglinge überbringenden Klapperstorch wahr, stünde der kleinen Gemeinde ein Babyboom bevor.

Und gegen eine Verjüngung der Bevölkerung hätte Berg am Irchel bestimmt nichts. Denn die knapp 600 Einwohner zählende Gemeinde hat mit 24,1 Prozent den höchsten Anteil an über 63-Jährigen in der Region dieser Zeitung, zu der rund 50 Gemeinden gehören. Der Wert von Berg am Irchel liegt 7 Prozent über dem Durchschnitt aller Schweizer Gemeinden. Bei den 0- bis 15-Jährigen liegt der Wert 4,9 Prozent unter dem nationalen Mittel. Die Zahlen des Bundes stammen von 2019.

