Kolumne von Anita Fetz – Ihr Kinderlein kommet, meint der Papst

In der Neujahrswoche hat der Papst der Welt verkündet, Frauen beziehungsweise Ehepaare, die keine Kinder haben wollten, seien egoistisch. Er kritisierte, dass viele lieber Hunde und Katzen hätten als eigene Kinder. Und wer keine Kinder kriegen könne, solle doch einfach welche adoptieren. Dies sei wahre Liebe.

Eine solche Aussage des 85-jährigen Oberhaupts der katholischen Kirche ist schlicht ignorant. Er versteht sicher von vielem etwas, aber kaum von Kindern, Partnerschaft und Familienpolitik. Der Papst war wohl irritiert von der kurz zuvor veröffentlichten Geburtenrate von 1,2 Kindern pro Frau in Italien, der tiefsten in ganz Europa. Warum das so ist, davon scheint der Pontifex keine Ahnung zu haben. Vermutlich ist er auch geschockt, dass das päpstliche Verhütungsverbot nicht wirkt.