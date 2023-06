Gässli Film Festival 2023 – Ihr Job ist es, stundenlang Filme zu schauen Das Gratis-Stadtfest im Gerbergässlein steht vor der Tür: Die Veranstalter verraten, wer als Ehrengast nach Basel kommt und welche Themen die jugendlichen Filmproduzenten gerade beschäftigen. Raphaela Portmann

Ganz grosses Kino im ganz kleinen Gerbergässlein. Foto: Gässli Film Festival

Mitten in der Basler Innenstadt und dennoch etwas verborgen befindet sich das Filmhaus. Vor dessen Tür, auf der Minipiazza des Gerbergässleins, findet bald wieder ein ganz besonderer Event statt. Vom 30. August bis 3. September 2023 gibt es für die Besucherinnen und Besucher am Gässli Film Festival Musikvideos und Kurzfilme aller Art zu sehen und für die Filmschaffenden eine kleine Trophäe namens Basil zu gewinnen.

Zahlreiche internationale und regionale Teilnehmer haben ihre Kurzfilme eingereicht. Mehr noch als letztes Jahr. Das Gässli-Team schaute sich in den letzten Wochen mehr als 40 Stunden Material an und muss nun eine Vorauswahl treffen: «Der Endspurt ist auch ein schmerzhafter Prozess», erklärt die Wettbewerbs­verantwortliche Edita Škalic. «Weil wir aussortieren müssen.»

Der Ehrengast

Zum 15. Mal findet das Gässli Film Festival statt. Und wie immer kommt ein Ehrengast nach Basel, welcher den Nachwuchstalenten wertvolle Tipps mit auf den Weg geben kann. Diesmal ist es der Schweizer Regisseur Christoph Schaub. Dieser bewegt sich seit über 40 Jahren zwischen den Genres, ohne sich auf eine Perspektive festlegen zu wollen. Seine Filmografie zählt aktuell 30 Filme.

Zu Beginn hielt er die Zürcher Jugendbewegung der 1980er-Jahre fest. Dann interessierte er sich für dokumentarische Architekturfilme. Doch auch Spielfilme wie «Giulias Verschwinden» entstammen seiner Produktion.

Passend zu Schaubs vielseitigem Filmschaffen hat das Gässli-Team einen Sujetpreis gewählt: Unter dem Titel «Zwischen_Welten» konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Interpretation des Themas einsenden. «Die Filmschaffenden sollten mit dem Begriff spielerisch umgehen», erklärt Edita Škalic. «Wie sie dies tun, wurde ihnen offengelassen: Ob sie die klassische Narration durchbrechen, ob sie Genres verbinden, ob sie Figuren zeigen, die total ambivalent sind – der Rahmen ist breit abgesteckt.»

Altes und Neues

Schon immer stand die Nachwuchsförderung im Zentrum des Festivals. Deshalb wird das «Gässli» mit den U-21- und U-31-Wettbewerben eröffnet. Besonders den Einsendungen der Jugendlichen, so Škalic, merke man die aussergewöhnlichen letzten paar Jahre an. Ihre Filme seien ernsthafter als sonst, man spüre aber auch einen vorsichtigen Optimismus heraus.

Zudem sind die Veranstalter in diesem Jahr eine Partnerschaft mit dem Jugendkulturfestival eingegangen: Am Donnerstagabend werden im Gerbergässlein Musikvideos gezeigt – Škalic spricht von einer «audiovisuellen Explosion» –, am Freitag und Samstag findet dann das JKF statt.

Es gibt also auch Neues beim Gässli Film Festival. Doch, da ist sich das ganze Team einig, «die Liebe zum Festival bleibt gleich».

