Business-Idee: Videobiografien – Ihr Geschäft ist die Erinnerung Karoline Wirth hält Lebensgeschichten von älteren Menschen als Film fest – meist im Auftrag von deren Töchtern und Söhnen. Die Corona-Pandemie verlieh ihrem Start-up zusätzlichen Schub. Simone Luchetta Ela Çelik (Fotos)

Smarte Geschäftsidee: Karoline Wirth filmt Silvia Hagedorn für das 20-minütige Familienvideo. Foto: Ela Çelik

Silvia Hagedorn sitzt am Fenster, vor sich den Stickrahmen. Sie führt sorgfältig Nadel und Faden, schafft wunderschöne Blumen und Ornamente. So hat es die «eidg. dipl. Handarbeiterin» zeit ihres Lebens gemacht, drei Jahre davon als Leinenstickerin fürs Schweizer Heimatwerk in Zürich.