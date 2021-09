Alles zum neuen Bond-Film – Ihr Briefing für «No Time to Die» Was geschah zuletzt? Und ist Blofeld eigentlich tot? Der Stand der Dinge vor dem Start von «No Time to Die» mit Daniel Craig. Philippe Zweifel

Diesen Donnerstag startet das 25. Bond-Abenteuer in den Schweizer Kinos. Es ist der letzte 007-Film mit Hauptdarsteller Daniel Craig, welcher der Figur eine emotionale Dimension verliehen hat. Die Craig-Filme sind aber auch durch eine gewisse Serialität geprägt: Bond verändert sich, die Handlungsstränge ziehen sich über mehrere Filme. Um das Finale zu verstehen, lesen Sie hier den Stand der Dinge vor dem neusten Bond-Film «No Time to Die».

Was geschah im letzten Bond-Film «Spectre»?

James Bond auf Mission in Mexiko im Film «Spectre». Fotos: PD

Bond wurde von seinem Chef M suspendiert, nachdem er auf einer Mission in Mexiko ein halbes Stadtviertel zerstört hatte. Selbstverständlich ignorierte er die Anordnung und ermittelte auf eigene Faust, dass der totgeglaubte Franz Oberhauser (Christoph Waltz) eine kriminelle Organisation namens Spectre ins Leben gerufen hatte. Zusammen mit Madeleine Swann, der Tochter eines verstorbenen Spectre-Mitglieds, gelang es ihm, Oberhauser zu stoppen, welcher den Regierungsbeamten C in der Tasche hatte – der seinerseits den britischen Geheimdienst übernommen hatte.