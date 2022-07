Abfall in der Hitzewelle – So früh wird Ihr Bebbi-Sagg jetzt abgeholt Bereits ab 5 Uhr morgens fahren die Kehrichtfahrzeuge los. Die Mitarbeitenden sollen so geschützt werden. Isabelle Thommen

Wegen der Hitze werden die Abfallsäcke in Basel jetzt früher abgeholt. Foto: Margrit Müller

Heiss, heisser, Basel: Sonne und Hitze herrschen über die Julitage. Die Hitzewelle bleibt ungebrochen und soll kommende Woche ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Bis zu 38 Grad heiss kann es in Basel werden, gemeldet sind jeden Tag mindestens 32 Grad Celsius.

Für die Laderinnen und Lader des Tiefbauamts eine Zumutung: Jeder Mitarbeitende trägt täglich rund zehn Tonnen Abfall zum Kehrichtfahrzeug. Damit sie von der Hitze geschützt sind, sammelt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Bebbi-Säcke und Grüngut ab Montag und in den folgenden Tagen bereits ab 5 Uhr morgens ein. Dies teilte die Behörde am Freitag mit.

Die entsprechende Regel greift ab einer Temperatur von 32 Grad Celsius. «Das ist ein Wert, den wir intern für unsere Hitzeregelung festgelegt haben», erklärt BVD-Mediensprecherin Sarah Mesmer auf Anfrage die Marke.

«Eine Herausforderung»

Zum Einsatz kommen würden dabei vorwiegend die leisen E-Kehrichtfahrzeuge. Diese Regelung gilt auch für Papier- und Kartontouren. Das Bau- und Verkehrsdepartement bittet deshalb die Baslerinnen und Basler, ihren Abfall möglichst am Vorabend der Abfuhrtage ab 19 Uhr bereitzustellen. Ein entsprechender Hinweis findet sich auch im Abfuhrplan, der alljährlich an alle Haushalte verteilt wird. Die Nutzerinnen und Nutzer der «Dräggwägg»-App werden zudem per Push-Meldung über die früheren Abfalltouren informiert.

Für den Fall, dass die Nachricht nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner erreicht, hat das BVD einen Plan: «Wir sind bestrebt, die Strassenzüge vormittags nochmals zu fahren und möglichst alle Säcke einzusammeln. Auch für uns ist es eine Herausforderung, aber der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an oberster Stelle», sagt Mesmer. «Was möglich ist, wird gesammelt, ansonsten wird der Abfall am nächsten Abfuhrtag der Zone eingesammelt.»

Gestank lässt sich kaum vermeiden

Dass es in allfälligen Tropennächten über Nacht wegen der Abfallsäcke zu stinkenden Basler Strassen komme, lasse sich leider nicht ganz vermeiden, sagt Mesmer. «Es stinkt aber sicherlich weniger, als wenn der Sack tagsüber bei Temperaturen über 30 Grad Celsius in der prallen Sonne steht.» Um den Bebbi-Sagg durch Zerstörungen durch Tiere zu schützen, empfiehlt das BVD zudem, den Abfall nach Möglichkeit mit einem Tuch zuzudecken oder in einem Behälter mit Deckel zu lagern.

Fest steht: Die Abfälle müssen vorerst auf der Strasse deponiert werden. Eine unterirdische Lagerungsmöglichkeit des Abfalls, wie es sie in anderen Städten gibt, ist derzeit in Basel noch nicht in Sicht. Der Pilotversuch «Unterflurcontainer im Bachlettenquartier» konnte wegen Einsprachen bisher nicht gestartet werden. Das BVD sei derzeit am Bearbeiten dieser Einsprachen, sagt Mesmer.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

