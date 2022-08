Historiker, Autor, Preisträger – Ihm verdankt das Baselbiet seine Geschichte Der 95-jährige René Salathé steckt noch immer voller Pläne und Ideen. Thomas Gubler

Ein Urgestein, aber kein «Berufsbaselbieter»: Autor René Salathé. Foto: Nicole Pont

Wie fühlt sich das an, wenn man praktisch ein ganzes Jahrhundert überblickt? Der Baselbieter Historiker, Schriftsteller und ehemalige Rektor des Gymnasiums Oberwil, René Salathé, lächelt. Er sei ja noch nicht 100, meint er bescheiden, sondern «erst» 95. Ausweichen will er der Frage dennoch nicht. Er sei vor allem überrascht, wie viel sich in dieser Zeit verändert habe. Salathé stellt das einfach mal fest – ohne zu werten. Denn er sei weder wehmütig noch unzufrieden. «Im Gegenteil, ich freue mich, noch hier zu sein und Anteil am Geschehen nehmen zu können.»