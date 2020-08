Kluges aus den USA – Ihm kann man den Mund nicht verbieten Noam Chomsky gehört zu den Klassikern der Linguistik und macht mit seiner vehementen Forderung nach freier Meinungsäusserung auf sich aufmerksam. Von dieser macht der Denker auch in fast allen Bereichen Gebrauch. Raphaela Portmann

Noam Chomsky macht sich seit frühester Kindheit Gedanken zum politischen Wandel. Foto: Keystone

Er ist ein intellektueller Lichtblick in einem Land, das in den letzten Monaten von einem Skandal nach dem anderen heimgesucht wird. Noam Chomsky machte zuletzt durch seine Unterschrift auf einem offenen Brief auf sich aufmerksam, in welchem namhafte britische und amerikanische Persönlichkeiten für mehr Toleranz plädierten.