Musiksubventionen in Basel – IG Musik Basel will alte Privilegien radikal abschaffen Jüngst präsentierte die IG Musik Basel ihre «Initiative für zeitgemässe Musikförderung». Sie ist zurzeit in Vernehmlassung, die Initiative soll noch im Herbst lanciert werden. Lukas Nussbaumer und Nick Joyce

Das Sinfonieorchester Basel beansprucht den Löwenanteil aus der Basler Musikförderung (im Bild: Bläsergruppe des Orchesters bei einem Konzert im Münster, 2020). Foto: Kostas Maros

Das Anliegen der IG Musik Basel ist schnell erklärt. Institutionen und freie Musikschaffende sollen künftig je mindestens ein Drittel des Musikförderbudgets des Kantons Basel-Stadt erhalten. Ein Blick in die Jahresberichte der Abteilung Kultur zeigt, wie radikal dieses Vorhaben ist: Derzeit gehen jährlich über 90 Prozent der Gelder in die Kassen der Institutionen, allen voran an die grossen Klangkörper.

Allein das Sinfonieorchester Basel beansprucht rund drei Viertel der gesamten finanziellen Musikförderung des Kantons. Für Freischaffende in Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop oder Elektro bleiben noch knapp 400‘000 Franken.

