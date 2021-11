Interview mit krebskrankem SP-Nationalrat - «Ich wusste: Wenn die Therapie nicht anschlägt, bin ich in wenigen Monaten tot»

Angelo Barrile erhielt vor einem Jahr eine bedrohliche Krebsdiagnose. Jetzt erzählt der 45-Jährige erstmals, wie er damit lebt – als Mensch, als Arzt, als Politiker. Und warum er endlich das Tabu Krebs brechen will.

«Ich wusste: Wenn die Therapie nicht anschlägt, bin ich in wenigen Monaten tot»

Bei einer Diagnose mit potenziell tödlichem Verlauf zieht das Leben geistig in raschen Sequenzen vorbei. War das bei Ihnen auch so?

Bei mir war es eher eine emotionale Entfremdung, als wäre nicht ich betroffen. Als erste Reaktion sagte ich der Ärztin, ich müsse am nächsten Tag an die Session nach Bern und käme am Wochenende wieder. Dabei hatte ich gerade erfahren, dass ich ein Lymphom habe – einen aggressiven, fortgeschrittenen Krebs, der bereits meine lebenswichtigen Funktionen angriff. Erst als die Ärztin deutlich sagte, ich sollte nicht mehr nach Hause gehen, konnte ich weinen.