Unfallverursacherin vor Gericht – «Ich wurde schon genug bestraft!» Die 74-jährige Autofahrerin hat in Arlesheim einen Tramunfall provoziert und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Vor Gericht wehrte sie sich gegen eine bedingte Geldstrafe. Und bezahlt am Ende sogar mehr. Alexander Müller

Das Auto der Unfallverursacherin nach der Kollision mit dem Tram am 9. November 2020. Foto: Polizei BL

Der Aufprall war heftig: Das Auto einer 74-jährigen Frau wurde im November 2020 in Arlesheim mit voller Wucht von einem Tango-Tram der BLT erfasst. Die herumfliegenden Trümmerteile verletzten ein sechsjähriges Kind an Kopf und Oberkörper. Der Knabe erlitt dabei leichte Prellungen.

Schlimmer erwischte es die Rentnerin selbst, die am Steuer sass: Sie erlitt mehrere Knochenbrüche am Becken sowie eine Hirnblutung. Die Folge der lebensgefährlichen Verletzungen: 10 Tage Koma, sechs Wochen Intensivstation und ein halbes Jahr Rekonvaleszenz, bis sie das erste Mal wieder ohne Gehilfe unterwegs sein konnte.

Am Freitag musste sich die Baselbieterin vor dem Strafgericht verantworten. Denn dass sie den Unfall selbst verursacht hatte, war unbestritten. Ein Video liess den Ermittlern keine Zweifel. Es zeigte, wie sie von der Birseckstrasse auf die Kreuzung fuhr. Sie wollte nach rechts in Richtung Arlesheim Dorf abbiegen und bemerkte, dass dies wegen einer Baustelle nicht möglich war. Also fuhr sie auf den Vorplatz des gegenüberliegenden Gebäudes, wendete und zielte wieder zurück in Richtung Birseckstrasse.

Zügig oder doch nur mit Schleichfahrt?

Dass die Ampel rot war, bekam die Frau nicht mit, konnte sie möglicherweise auch gar nicht sehen aufgrund ihres ungewöhnlichen Manövers. Die an der roten Ampel wartenden Fahrzeuge hatten die Rentnerin ebenfalls nicht zum Nachdenken gebracht, wie Gerichtspräsident Robert Karrer (EVP) kritisch feststellte. «Die haben doch sicher nicht auf Sie gewartet!» Karrer monierte auch das «zügige» Tempo, mit dem die Beschuldigte das Manöver durchgezogen habe. Die Rede war von ungefähr 20 Stundenkilometern. Für die Frau, die sich selbst nicht mehr an den Unfall erinnern kann, war das hingegen eine «Schleichfahrt», schliesslich dürfe man dort viel schneller fahren.

Die Fahrerin hat eine rote Ampel missachtet und wurde mit ihrem Auto vom Tram erfasst. Foto: Polizei BL

Dass der Fall mit einem mehrheitlich unbestrittenen Unfallhergang überhaupt vor Gericht gelandet ist, liegt an der Rentnerin selbst: Sie hat gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben. Die Staatsanwaltschaft hatte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 240 Franken verurteilt.

«Übertrieben», nannte die Rentnerin den Strafbefehl gegen sich. «Was wollen Sie mich noch mehr bestrafen? Ich bin schon bestraft genug!» Es sei unklar gewesen, ob sie jemals wieder werde laufen oder selbstständig würde leben können.

«Riesentheater» der Eltern des verletzten Kindes

Das Gericht gab hingegen zu bedenken, dass sie mit ihrer Fahrt auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer geschaffen habe, insbesondere für Kinder. «Es war grosses Glück, dass den Kindern nichts Schlimmeres passiert ist», sagte Karrer. «Es war grosses Glück, dass ich nicht gelähmt bin», blaffte die Beschuldigte zurück. Anschliessend wetterte sie über die Eltern des verletzten Kindes, die ein «Riesentheater» gemacht hätten, um eine Entschuldigung und eine Genugtuung zu erhalten.

Der Anwalt der Frau, der Basler SP-Grossrat Christian von Wartburg, sorgte später in seinem Plädoyer für die angemessene Nüchternheit im Gerichtssaal. Er gab zu bedenken, dass die Frau 46 Tage ans Bett gefesselt war. Diese Einschränkung gelte es mit einer Geldstrafe von 46 Tagessätzen abzuwägen. Die Beschuldigte habe bereits erfahren, dass sie einen Fehler gemacht habe, da brauche es keine weitere Beschränkung ihrer finanziellen Freiheit. Von Wartburg erinnerte das Gericht daran, dass das Strafgesetzbuch die Behörden dazu zwinge, von einer Bestrafung des Täters abzusehen, wenn dieser durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen sei, dass eine Strafe unangemessen wäre.

Am Ende bezahlt die Beschuldigte mehr

Das Gericht folgte in diesem Punkt der Einschätzung der Verteidigung und änderte den Strafbefehl ab. Der Schuldspruch wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln bleibt zwar bestehen, eine Strafe hingegen hat das Gericht nicht ausgesprochen. Unterlegen ist von Wartburg mit der Argumentation, dass es sich beim Unfall nur um eine «kleine Unachtsamkeit» und daher nur um eine leichte Verkehrsregelverletzung gehandelt habe. Karrer nannte das Verhalten der Unfallverursacherin «rücksichtslos» und «grob fahrlässig».

Ob sich das Verfahren für die Rentnerin gelohnt hat, darf hingegen bezweifelt werden. Statt Verfahrenskosten von ursprünglich 2500 Franken sind es nun rund 4500 Franken, die sie tragen muss. Hinzu kommen die Kosten für den Anwalt.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

