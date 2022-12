Basler Podcast veröffentlicht 111. Folge – «Ich wurde mal nur an meiner Stimme erkannt» Ursprünglich ein Projekt im Lockdown, kommt nun die 111. Folge des Podcasts «Dreipunkt». Karla Florin, Tim Züger und Amelie Küchenhoff sprechen mit der BaZ über ihre Leidenschaft. Lea Buser

Karla Florin, Tim Züger und Amelie Küchenhoff (von links) podcasten seit dem Lockdown im Frühjahr 2020. Foto: Kostas Maros

«Wir stossen auf eine Ära an, Wahnsinn», stellt Tim Züger in der 100. Folge des Basler Podcasts «Dreipunkt» fest. Am Donnerstag um 19 Uhr erscheint bereits die 111. Folge.