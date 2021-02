Wieso?

Wir haben grosse Achtung vor der Entwicklung des Schweizer Eishockeys. Wie das alles sauber aufgebaut wurde über Jahrzehnte. Als wir uns vor vier, fünf Jahren entschieden, massiv in den Nachwuchs zu investieren, orientierten wir uns auch am Schweizer Modell. Wir wollten mehr eigene Spieler entwickeln, die in der Liga die Plätze der Ausländer einnehmen können. Mit dem Fernziel, 2026 von neun auf sechs spielberechtigte Ausländer zu reduzieren. Unser Problem war, dass wir nicht genügend gute eigene Spieler hatten. Aber dieses Problem hat die Schweiz ja nicht. Deshalb wundere ich mich so. Es scheint, als werde etwas repariert, das nicht kaputt ist.