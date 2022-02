Fabian Molina an Zürcher Antifa-Demo – «Ich würde noch mehr in Kauf nehmen als eine Busse» Für den Widerstand gegen den Faschismus sind für SP-Nationalrat Fabian Molina auch Grenzüberschreitungen nicht tabu. Jetzt droht die Aufhebung seiner Immunität. Daniel Schneebeli

SP-Nationalrat Fabian Molina rechtfertigt seine Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Für SP-Nationalrat Fabian Molina hat die Teilnahme an der antifaschistischen Demo vom vergangenen Wochenende in Zürich womöglich ein Nachspiel. Er könnte gebüsst werden, weil die Kundgebung unbewilligt war. Die Stadtpolizei ist derzeit daran, Bilder und Videos auszuwerten. Dann wird sie allenfalls beim Zürcher Stadtrichteramt Anzeige erstatten gegen Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Und Molina hat ein Bild von sich an der Demo gepostet.