Mordfall neu aufgerollt – «Ich würde mein Leben hergeben, um Ilias noch einmal zu sehen» 2019 erstach im Gotthelf-Quartier eine psychisch Kranke einen Siebenjährigen. Der Schmerz der Eltern ist noch immer riesig. Am Dienstag beginnt der Berufungsprozess vor dem Appellationsgericht. Martin Furrer

«Diese Sinnlosigkeit können wir nicht akzeptieren», sagen Valon und Samire Mahmuti, die Eltern des am 21. März 2019 ermordeten Ilias, hier mit ihren Kindern Aruan (links) und Inas im Hinterhof ihrer Wohnung im Kleinbasel. Rejan, das jüngste Kind, fehlt auf dem Bild. Foto: Kostas Maros

Das Unfassbare geschah vor drei Jahren. Doch es scheint, als sei es erst gestern passiert: Am Tatort hat jemand dieser Tage Plüschtiere deponiert und Blumen gepflanzt. Die Erde in der Rabatte am St. Galler-Ring ist aufgewühlt – aufgerissen wie eine Wunde, die niemals verheilt.