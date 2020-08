Autist zum Ansatz der Uni Basel – «Ich würde dieses neue Medikament ausprobieren» Ein Forschungsteam liefert Zusammenhänge in Bezug auf das Sozialverhalten von Autisten. Wir haben mit einem Betroffenen gesprochen. Jennifer Bähler

Können von Autismus betroffene Menschen dank eines Medikaments mehr Nähe zulassen? (Symbolbild) Foto: Keystone

Luca* (23) würde seiner Schwester ganz ehrlich sagen, dass sie in einem quer gestreiften T-Shirt dick aussehe, weil es «die Wahrheit ist». Ob solche Aussagen ihre Gefühle verletzen, ist für ihn zweitrangig. Luca, der lieber anonym bleiben möchte, lebt in der Region und hat seit acht Jahren das Asperger-Syndrom, was eine Form von Autismus ist. Er ist oftmals ungewollt taktlos und kommuniziert sehr direkt – zu direkt für viele Menschen. Oft bekommt er zu hören, er würde «arrogant und hochgestochen» sprechen.