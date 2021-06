Comeback von Taulant Xhaka - «Ich wollte zu schnell zurückkommen»

Konnte bislang in Crans-Montana jede Trainingseinheit mitmachen: Taulant Xhaka.

Klar. Wir spielten in der Europa League gegen Schachtjor Donezk. Es lief die 60. Minute, wir führten 1:0 und dann kam dieses Duell mit Júnior Morães. Es war ein Fifty-fifty-Zweikampf – und mein Knie war irgendwo dazwischen.

Taulant Xhaka, wissen Sie, was am 11. August 2020 war?

Wussten Sie gleich, dass Sie sich in dieser Aktion verletzt hatten?

Nein, ich war voller Adrenalin. Doch dann spielte ich einen langen Ball auf Raoul Petretta und spürte den Schmerz. Es fühlte sich an wie damals, als ich mich am Innenband im Knie verletzt hatte. So war es auch.