FCB: Das ist der neue Stürmer – «Ich wollte mit Fussballspielen aufhören» Jean-Kévin Augustin möchte seine Karriere beim FCB neu lancieren. Wegen Long Covid hat der Angreifer aus Frankreich lange Zeit seinen Beruf nicht ausüben können. Dominic Willimann

Galt bei Paris Saint-Germain einst als Juwel: Der neue FCB-Stürmer Jean-Kévin Augustin. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Auf dem Trainingsplatz am Tegernsee fehlt Jean-Kévin Augustin in diesen Tagen. Am Fuss habe er sich leicht verletzt, ohne gegnerische Einwirkung, erzählt der 25-Jährige im FCB-Teamhotel in Rottach-Egern. Wenn seine neuen Mannschaftskollegen auf dem Rasen schwitzen, spult er mit dem Medical Team sein eigenes Programm ab. Doch Augustin ist zuversichtlich. Am Dienstag, wenn erstmals nach dem Trainingslager in Bayern wieder in Basel trainiert wird, möchte er ganz normal ins Teamtraining einsteigen.