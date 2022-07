Corona haben die Katzen unsere Autorin unbeschadet überstanden. Doch was, wenn die Hitze kommt?

Corona haben die Katzen unsere Autorin unbeschadet überstanden. Doch was, wenn die Hitze kommt?

Corona haben sie unbeschadet überstanden. Doch was, wenn die Hitze kommt?

Corona haben sie unbeschadet überstanden. Doch was, wenn die Hitze kommt?

Wie läuft euer Sommer so, liebe Katzen?

Katze 2: Ja. Ich habe mich tagelang in dein Bett gelegt und versucht, dich mit meinem weichen Fell zu heilen. Katze 1: Erst das Entwurmungsmittel für Pferne, nun das Katzenfell gegen Corona. Dein Ernst? Katze 2: Streicheln Menschen weiches Tierfell, schüttet ihr Körper Oxytocin aus, das sogenannte Kuschelhormon. Dann geht es den Leuten besser. Katze 1: Aber Corona heilen – nicht ganz. Katze 2: Ja, ok, aber der Wille war da.

Während Katze 1 gerne in der Wärme auf dem Balkon ist, bevorzugt Katze 2 lieber den klassisch kühlen Luftstrom aus dem Ventilator.

Während Katze 1 gerne in der Wärme auf dem Balkon ist, bevorzugt Katze 2 lieber den klassisch kühlen Luftstrom aus dem Ventilator.

Katze 1: Haben wir rumgeheult, als es hier über 30 Grad war – so wie ihr?

Katze 2 (leise für sich: Er soll endlich still sein, sonst gibt sie uns noch weg. So dumm kann man doch gar nicht sein.)

Katze 1: Das war voller Körpereinsatz – klimaneutral. Nicht so wie ihr mit eurem Luxusgerät.

Also wenn du glaubst, dass dir das hilft, mit dem Klimawandel besser klarzukommen …

Katze 2 (tut so, als sei sie nicht gemeint und beginnt, ihr linke Pfote zu putzen.)

Katze 1 und Katze 2 an einem ihrer Lieblingsplätze: Schattiges Polster draussen.

Katze 1 und Katze 2 an einem ihrer Lieblingsplätze: Schattiges Polster draussen.

Da häsches. Ich hoff du verdienst als Therapiekatze dann genug, um dir in Dubai eine Katzenpension mit Klimaanlage zu leisten. Sonst wird das nichts mit Erholen.

Katze 2: Klimaanlagen sind gefährlich für Katzen. Auch wir können uns erkälten. Such uns lieber eine elegante Kühlmatte, Reisegrösse. Dann müssen wir unser Fell nicht mehr so sehr abschlecken, um uns so durch die entstehende Verdunstung abzukühlen.