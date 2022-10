Präsentiert seinen Cannes-Siegerfilm «Triangle of Sadness» derzeit in aller Welt: Ruben Östlund, hier fotografiert in Göteborg.

Ruben Östlund, wer bezahlt die Rechnung, wenn Sie mit Ihrer Freundin essen gehen?

Ha, da sind wir ja schon mitten im Filmthema. Zu Beginn unserer Beziehung haben wir uns, wie das Paar in «Triangle of Sadness», gestritten deswegen. Irgendwo in einem Lift des Hotels Majestic in Cannes hat vermutlich jemand einen 50-Euro-Schein gefunden, den wir uns an den Kopf warfen.