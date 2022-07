Imagewechsel: Mit dem Album «Mit Herz & Soul» schickt sich die Baselbieterin Sarah-Jane an, in ihrer Laufbahn ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Nach drei Jahren findet am Samstag in Rothenfluh wieder ein Sarah-Jane-Fest statt. Wie ist Ihre Gemütslage kurz vor dem Heimspiel?

Wie haben Sie die Corona-Zeit überstanden? Oder anders gefragt: Was haben Sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemacht?

Ich hatte das grosse Glück, von einer Stiftung unterstützt zu werden. So habe ich in den Jahren 2020 und 2021 auftrittmässig alle Alters- und Pflegeheime besingen können. Dadurch konnte ich – wenn auch unter Wahrung des Abstands, worunter zwar die für mich typische Spontaneität etwas gelitten hat – doch einen Beitrag zur Unterhaltung der Seniorinnen und Senioren leisten. Und die waren sehr dankbar dafür. In diesem Jahr kamen dann langsam wieder die Engagements für private Anlässe hinzu. Ja und dann haben wir – Spotify hin oder her – mit «Herz und Soul» auch eine neue CD gemacht. Auf teilweise abenteuerliche Weise und in toller Atmosphäre haben wir diese in der Lenk live eingespielt.