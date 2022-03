Gestrandet in Basel – «Ich weiss nicht, wie ich in Russland weiterleben kann» Putins Politik treibt immer mehr Russen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Eine Studentin, die sich nach Basel absetzte, erzählt. Isabelle Thommen

Nadja (Name geändert) ist eine von Tausenden Menschen, die sich aus Russland abgesetzt haben. Foto: Dominik Plüss

«Ich habe keine Zukunft in Russland», sagt Nadja (32). Sie ist gross gewachsen und trägt ihre Haare kurz, am Unterarm und hinter dem Ohr hat sie sich Blumen und ein Zitat tätowieren lassen. Sie spricht Deutsch, hat im Kannenfeldpark aber eine Freundin dabei, die stellenweise mit der Übersetzung hilft. In Moskau würde ein Gespräch mit einer Journalistin im Park schnell als verdächtig eingestuft werden, erklärt Nadja. Sie selbst stammt aus der Region St. Petersburg. Dort sei Moskaus Einfluss nicht ganz so gross, weil alles ausserhalb der russischen Hauptstadt als Provinz gelte.