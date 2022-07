Biozentrum-Direktor Alexander Schier – «Ich weiss nicht, was vom Basler Wohlstand ohne die Life Sciences noch übrig wäre» Er hat es vom Oberwiler Gymnasiasten zum Harvard-Professor geschafft. Warum Alexander Schier jetzt mit Basler Jugendlichen den Rhein untersucht. Nina Jecker

Alexander Schier ist international bekannt für seine erfolgreiche Nachwuchsförderung. Foto: Nicole Pont

Alexander Schier ist ein unkomplizierter Mensch. Klar habe er Zeit für ein Gespräch, sagt er und mailt gleich seine Handynummer. Kurz darauf steigt er in den Flieger in Richtung USA. Schier ist ein gefragter Mann. Der 57-jährige Molekularbiologe gehört zu den Spitzenforschern dieser Welt, räumt fast jährlich Wissenschaftspreise ab und war viele Jahre Professor an der amerikanischen Eliteuniversität Harvard. Seit 2018 ist Schier Chef des Biozentrums der Universität Basel, in der Stadt, wo seine Karriere begann.