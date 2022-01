Frauen in Afghanistan – «Ich weiss nicht mehr, wie es sich anfühlt, zu lachen» Robab Rasuli hätte Afghanistan verlassen können, doch sie blieb. Hat sie das nicht bereut? Die 35-Jährige erzählt aus ihrem Leben unter der Taliban-Herrschaft. Sonja Zekri

«Heute leben wir wieder wie vor hundert Jahren»: Robab Rasuli, eine ganz gewöhnliche Afghanin. Foto: Privat

Sie hätte fliehen können. US Aid hätte Robab Rasuli mit Mann und Kindern aus Afghanistan ausgeflogen. Aber sie blieb. Als internationale Truppen im vergangenen August Tausende Ortskräfte, Frauenrechtlerinnen und Journalisten retteten, als verzweifelte Afghanen sich an Flugzeuge klammerten, alles riskierten, um den Taliban zu entkommen, entschied sie sich, zu bleiben.

Sie wollte nicht entkommen, sie wollte den Taliban die Stirn bieten. Darum ging es ihr im Sommer, als jede Nachrichtensendung mit Neuigkeiten vom Hindukusch begann. Und darum geht es ihr heute, wo ihr Land wieder auf B-Krisen-Status abgesunken ist. In den Monaten dazwischen hat sich in Afghanistan nicht viel verändert, jedenfalls nicht zum Besseren, und ganz sicher nicht für die Frauen. Sie will ihre Erfahrungen teilen, gerade jetzt, da die Welt ihren Blick abwendet. (Lesen Sie auch den Artikel «So wollen die Taliban Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannen».)