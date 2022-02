Achterbahn der Gefühle – «Ich weine, ich habe furchtbare Angst» Die Schwester der in Basel lebenden Ukrainerin Eugenia Senik durchlebt in der von Russen belagerten Stadt Sumy schreckliche Stunden. Ihre Whatsapp-Meldungen zeugen vom Grauen des Krieges. Martin Furrer

«Ich liebe dich. Ich umarme dich. Versuche, ruhig zu atmen»: Die in Basel lebende Ukrainerin Eugenia Senik hält mit ihrer Schwester in der Ukraine per Handy den Kontakt. Foto: Dominik Plüss

Was bedeutet das, Krieg vor der eigenen Haustür? Es bedeutet, Achterbahn zu fahren – Achterbahn der Angst. Kateryna (Name der Redaktion bekannt) erlebt es seit Tagen am eigenen Leib. Mal zieht die Angst sie runter in ein bodenloses Loch; dann ist sie mutlos, wie gelähmt. Handkehrum pumpt die Angst Adrenalin in ihre Adern, und Kateryna möchte kämpfen. Sie schreibt eine Whatsapp-Nachricht an Eugenia Senik, ihre Schwester in Basel: «Sollen die Russen doch in der Hölle schmoren!»