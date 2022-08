Gleichstellung gewinnt an Fahrt – «Ich war tatsächlich einmal eine Quotenfrau» 2021 wurden in der Schweiz erstmals mehr Frauen als Männer in den Verwaltungsrat gewählt. Zwei Frauen aus dem Verwaltungsrat der IWB, der mehrheitlich weiblich besetzt ist, erzählen aus ihrem Alltag. Dorothea Gängel

Monika Naef (l.) und Nadine Gembler wissen sich im Verwaltungsrat der IWB zu behaupten. Foto: Kostas Maros

Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz mit 52 Prozent erstmals mehr Frauen als Männer neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ein Jahr zuvor lag die Quote noch bei 33 Prozent. Diese Entwicklung hat lange gedauert, doch es besteht Hoffnung, dass sie anhält. Denn immer mehr Firmen entdecken, dass eine grössere Diversität in der Führungsetage einen echten Mehrwert bringt. Wir haben mit Monika Naef und Nadine Gembler gesprochen, zwei Frauen, die sich bewusst für dieses Mandat zur Verfügung gestellt haben und heute im siebenköpfigen Verwaltungsrat der IWB mit drei weiteren Frauen sogar die Mehrheit bilden.

Haben Sie sich je als Quotenfrau gefühlt? Monika Naef: Ja, tatsächlich, nicht im IWB-Verwaltungsrat, aber beruflich als Juristin Anfang der 90er-Jahre. Ich war unglücklich, als ich das nachträglich erfahren habe. Ich habe mich daraufhin sehr angestrengt, wollte auf keinen Fall, dass man mich duldet, nur weil ich eine Frau bin, sondern mich schätzt, weil ich auch etwas kann. Das hat dann auch gefruchtet. Ich wurde Mitglied der ganzen internationalen Firma. In dieser Gruppe gab es 48 Männer und zwei Frauen. Und ich war auch noch eine der Jüngeren. Nadine Gembler: Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, im Gegenteil. Ich bin als Letzte in den Verwaltungsrat der IWB gewählt worden, zu einem Zeitpunkt, als die kantonal vorgegebene Frauenquote bereits erreicht war. Man hätte also meine Position gut mit einem Mann besetzen können.

Frau Naef, Sie haben Kinder, wurden Sie schon einmal als Rabenmutter bezeichnet? Naef: Das wurde mir nie direkt ins Gesicht gesagt, aber ich habe wahrgenommen, dass andere das durchaus so sehen. Ich habe eine Tochter und einen Sohn und wurde von anderen berufstätigen Personen, in der Regel Mütter, unterstützt, wenn es mit der Kinderbetreuung einmal nicht klappte. Es gab Stimmen, die meinten, dass ich doch eigentlich nicht arbeiten müsse, nur weil der Vater meiner Kinder auch voll berufstätig ist.

«Die nonverbale Kommunikation ist viel stärker, als wir glauben.» Nadine Gembler, Verwaltungsrätin IWB

Mit welchen Vorurteilen werden Sie als Frau im Beruf konfrontiert, die Ihnen zu schaffen machen? Naef: Ich stelle fest: Je älter ich werde, desto weniger Vorurteile begegnen mir im Beruf. Gembler: Mich hat man in einigen Situationen unterschätzt. Das war aber dann eher zu meinem Vorteil. Es herrscht ein gängiges Vorurteil, dass reine Frauenteams konfliktanfälliger sind.

Welche Gedanken machen Sie sich zu Ihrem Auftreten? Naef: Natürlich macht man sich Gedanken, wie man wirkt. Wir haben Sommer, ich trage ein dezentes Kleid. Im Winter bevorzuge ich Anzüge. Am Anfang meiner Karriere habe ich weniger Röcke getragen, auch um neutraler zu wirken. Mit zunehmendem Aufstieg auf der Karriereleiter habe ich mich eher getraut, weiblichere Kleidung zu tragen. Gembler: Ich mache mir viele Gedanken dazu, würde aber auch jedem Mann dazu raten. Die nonverbale Kommunikation ist viel stärker, als wir glauben. Gerade wer Karriere machen möchte, sollte viel Aufmerksamkeit in seinen Auftritt stecken. Wie Angela Merkel einfach eine Uniform angezogen und damit das Thema Kleidung vom Tisch gewischt hat, das fand ich grossartig.

«Je älter ich werde, desto weniger Vorurteile begegnen mir im Beruf.» Monika Naef, Verwaltungsrätin IWB

Sie gehen beide noch Ihrer regulären Tätigkeit nach. Wie vereinbaren Sie das? Gembler: Das muss man sich im Vorfeld genau überlegen. Karriere macht man selten mit einem kleinen Teilzeitpensum, schon mit 60 Prozent wird das schwierig. Ich kenne viele Frauen, die nach der Geburt ihres Kindes sagen, sie möchten drei Tage die Woche mit ihrem Kind verbringen. Das können sich hoch qualifizierte Elternpaare in der Schweiz häufig finanziell leisten. Hinzu kommt, dass die Betreuungseinrichtungen in der Schweiz fehlen. Da haben es die Grenzgängerinnen leichter. Die Infrastruktur in Frankreich ist wesentlich besser, und in Deutschland gibt es eine längere Elternzeit.

Wie begegnen Ihnen Männer in Diskussionen? Gembler: Sie neigen dazu, mehr Raum einzunehmen, aber das liegt auch an den Frauen, die das zulassen und sich meist eher kurzfassen. Männer sprechen häufig auch strukturierter und langsamer, das wirkt meist überzeugender. Ich kann aber sagen, dass man mir immer äusserst respektvoll begegnet ist.

Sie kennen die Personalsuche auch von der anderen Seite, Frau Gembler. Übernehmen Frauen weniger gern Verantwortung? Gembler: Ja, eindeutig. Wenn ich an der Fachhochschule, an der ich als Lehrbeauftragte tätig bin, frage, wer die Gruppenarbeit präsentieren möchte, dann meldet sich in 99 Prozent der Fälle ein Mann. Vielen Frauen fehlt der Selbstmeldereflex. Dieses Bereitsein im entscheidenden Moment gehört einfach zu einer Karriere. Selbstsicheres Auftreten, Souveränität und das Sichpräsentieren beherrschen Männer noch deutlich besser als Frauen.

Zur Person Infos einblenden Nadine Gembler (Jg. 1970) sitzt seit 1.9.2020 im VR der IWB. Seit 2019 ist sie Personalleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung in der Christoph-Merian-Stiftung sowie externe Lehrbeauftragte an der Hochschule für Wirtschaft (FHNW). Monika Naef (Jg. 1962) sitzt seit 1.11.2015 im VR der IWB. Seit 2005 ist sie Partnerin der Kanzlei Dufour Advokatur.

Was darf einer Frau im Beruf nie passieren? Gembler: Dass sie sich etwas nicht zutraut. Man bekommt nicht viele Chancen im Leben, und die, die man bekommt, sollte man packen. Und sich nicht unterschätzen. Oft hilft es, im Umfeld Feedback einzuholen. Das Selbstbild einer Frau ist oft zu kritisch. Wichtig ist ausserdem das Networking, in dieses muss man richtig investieren. Seine eigenen Karriereziele sollte man unbedingt innerhalb eines Satzes formulieren können. Man sollte den sogenannten Elevator-Pitch beherrschen: In einer Minute muss ich meine beruflichen Ziele nennen können, wenn mich jemand danach fragt.

