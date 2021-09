Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in… Niederhelfenschwil SG Obwohl die Gemeinde den wichtigsten Schweizer Rekord hält. Max Küng (Das Magazin)

Foto: Max Küng

In der Schweiz gibt man sich gerne bescheiden. Grössenwahnsinniges Streben nach Superlativen ist eher nicht so unser Ding, denn wir sind ja die Auf-dem-Teppich-bleiben-Typen. Und so verhält es sich auch mit der Länge von Ortsnamen. Der längste einteilige Ortsname der Schweiz zählt gerade mal achtzehn Buchstaben. Im internationalen Vergleich ist dies lachhaft. Das Land Wales etwa hat eine Gemeinde namens Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch* vorzuweisen. Und etwas weiter weg, auf Neuseeland, gibts den Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Aber dies bezeichnet keinen Ort, an dem Menschen leben, sondern bloss einen 305 Meter hohen Hügel. Deshalb gilt Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch mit seinen achtundfünfzig Buchstaben als längster einteiliger Ortsname. Auch im europäischen Ranking ist die Schweiz nicht auf den vorderen Plätzen zu finden, liegt etwa hinter Deutschland (Gschlachtenbretzingen), Frankreich (Mittelschaeffolsheim) oder Ungarn (Jászfelsőszentgyörgy).

Fehler gefunden?Jetzt melden.