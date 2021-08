Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in…

Monte Carasso TI Ein Dorf für Kenner*innen. Der Architektur. Aber auch für alle anderen. Max Küng (Das Magazin)

Eleganter geht es nicht: Monte Carasso, ein Ort, für wahre Architekturkenner Foto: Max Küng

Als ich auf dem Rücken lag und die Beine verbog, wurde mir gewahr, wie es war: In meiner Pilatesgruppe waren alle ausser mir Architekt*innen. Weshalb? Auch in meinem Freundeskreis finden sich auffallend viele Archis (und andererseits kaum Journalist*innen). Zufall? Oder einfach Logik, da es so viele Architekt*innen gibt? Ich weiss es nicht, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Architekt*innen tendenziell interessante Menschen sind, da ihr Beruf es mit sich bringt, über reale Problemstellungen und deren Lösungen nachzudenken. Diese Neigung zum Denken ist irgendwie anziehend.

