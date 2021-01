Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in… Leibstadt AG Wer kennt ihn nicht, den Kühlturm des örtlichen AKW? Doch Leibstadt hat noch weitere Attraktionen zu bieten – zumindest eine. Max Küng (Das Magazin)

Wäre hätte das Gedacht: Leibstadt ist auch ein Nordic Walking-Paradies! Foto: Max Küng

Der 26. Juli des vergangenen Jahres war ein Sonntag. An jenem Tag war der in der Region wohnhafte siebenundvierzigjährige Deutsche Oli A. mit seinem Auto unterwegs. Ausserhalb von Leibstadt setzte er zu einem Überholmanöver an. Die Strasse ist schnurgerade. Und sein Wagen war ein schnurrender Mercedes E 63 AMG mit etwas über 500 PS – mit Betonung auf «war».

Da der Fuss von Oli A. beim Überholen schon mal auf dem Gaspedal lag, verblieb er dort noch ein Weilchen. Aus dem Schnurren des Motors wurde ein Heulen – und nach Abzug der Toleranz massen die Polizisten der mobilen Radarkontrolle anstatt der erlaubten 80 km/h flotte 193 km/h. Oli A. bekam zweiundzwanzig Monate bedingt. Der Mercedes wurde eingezogen. Nun geht Oli A. zu Fuss. Die gute Nachricht: Das kann man sehr gut in und um Leibstadt.