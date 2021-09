Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals am… Rheinfall Was passiert, wenn man Orte besucht, die bestens bekannt sind, aber scheinbar doch an einem vorbeigehen? Max Küng (Das Magazin)

Nein, diese imposante Sehenswürdigkeit liegt nicht in Moskau, sondern im Kanton Schaffhausen. Foto: Max Küng

Eigentlich wollte ich nach Moskau reisen, dem Moskau im nahen Osten, Kanton Schaffhausen, denn so heisst ein Ortsteil von Ramsen, an der Grenze zu Deutschland gelegen und vor allem aus Tankstellen bestehend. Ich sass bereits im Zug, machte mich schlau, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Mein geschätzter Kollege Thomas Widmer hatte diesen Frühling bereits alles über Moskau geschrieben, was es über Moskau zu schreiben gibt (siehe «Das Magazin» N° 14).

Enttäuscht über die Sinnlosigkeit meiner angetretenen Reise sass ich nicht ohne Selbstmitleid im Zug, schaute aus dem Fenster just als wir eine Brücke überquerten und ich etwas erblickte in der Morgensonne, was ich zuvor noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte, imposant auch aus der Ferne schon: den Rheinfall.