Sightseeing oder Daheimbleiben? – Ich war noch nie auf dem Jungfraujoch – und das ist gut so

Seit ich in Kalifornien lebe, weiss ich, wie wenig ich die Schweiz kenne. «The sights from Top of Europe are incredible», schwärmte mir eine Amerikanerin neulich vor, «and Geneva is beautiful!» Ich akzentuierte meinen Schweizer Zungenschlag und sagte mit der Überzeugung einer Einheimischen: «Yes, se fämous Jungfrrraujoch!» Was ich nicht sagte: dass ich, anders als sie, noch nie dort oben war – und von Genf lediglich die Bahnhofshalle kenne.