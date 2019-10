Wie meinen Sie das?

Nach elf Jahren als aktiver Orientierungsläufer hatte ich genug. Ich kam in einen Trott rein, reiste häufig in der Welt umher. Zuletzt ist mir das immer schwerer gefallen, ich war nicht mehr motiviert. Darum machte ich mir im Frühling erste Gedanken, meine Karriere nach dieser Saison zu beenden, wozu ich mich nun entschieden habe.

Wie hat sich diese fehlende Motivation geäussert?

Ich habe nach wie vor gerne trainiert, aber die vielen Reisen und die ausgebuchten Wochenenden wurden für mich mental immer schwieriger. Um beim Orientierungslauf an der Weltspitze zu sein, musst du einen beträchtlichen Aufwand betreiben, musst du deine persönliche Agenda nach dem Saisonkalender richten, brauchst ein Umfeld, das dich unterstützt. Was früher Abenteuer war, wurde immer wie mehr zum Aufwand, den ich nicht mehr bereit war zu betreiben.

Sie treten also nicht zurück, weil Sie das Gefühl hatten, nicht mehr mithalten zu können?

Nein, ich denke, dass ich sicher noch fünf Jahren OL auf einem guten Niveau hätte machen können. Aber dafür musst du mit dem Kopf zu hundert Prozent dabei sein. Und das war bei mir nicht mehr der Fall. Ich war am Tag vor wichtigen Wettkämpfen nicht mehr angespannt, lief nicht mehr konsequent am Limit. So macht es natürlich keinen Sinn.

Ihr jüngerer Bruder Matthias ist mehrfacher Gesamtweltcupsieger und Weltmeister. Sie holten in Ihrer Karriere eine WM-Bronzemedaille. War es schwierig für Sie, im Schatten des Bruders zu stehen?

Als wir noch bei den Junioren liefen, war es nicht immer einfach für mich, da bin ich ehrlich. Ich war 20, Matthias 18, und er war schon damals besser als ich. Als wir dann zur Elite kamen, brauchte ich zuerst eine gewisse Zeit, bis ich den Tritt gefunden hatte. Er hingegen wurde gleich Gesamtweltcupsieger. Aber in den letzten Jahren war das für mich kein Problem mehr. Matthias ist einfach ein Ausnahmetalent, das in jedem Rennen um den Sieg mitlaufen kann. Bei mir war das nie so. Wenn ich eine starke Leistung abrief, dann lief ich um Rang 10. Aber das ist okay.

Gab es am Familientisch deswegen manchmal eine angespannte Stimmung?

Nein, gar nicht. Wir verstehen uns bestens, gönnen uns gegenseitig jeden Erfolg und machen auch mal einen Spruch. Dass ich an der WM 2018 im Sprint Bronze holte und ihn um ein paar Sekunden schlug, muss er sich noch lange anhören (lacht). Aber im Ernst: Wir haben uns immer unterstützt. Ich durfte von ihm profitieren, und ich glaube, dass er auch von mir profitiert hat.