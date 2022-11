Unter dem Motto «Seitenwechsel» zeigt der Zukunftstag Perspektiven auf für ein modernes Berufs- und Rollenverständnis. Er richtet sich dabei bewusst an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse. Diese stehen noch nicht unmittelbar vor der Berufswahl. Stattdessen können sie vorurteilsfrei Berufsfelder erkunden, die ihren persönlichen Neigungen und Talenten entsprechen. Es geht für sie am Zukunftstag also nicht darum, in einem Wunschberuf zu schnuppern. Stattdessen erkunden sie Berufe, die stereotyp nicht mit ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht werden, um sich später vorurteilsfrei für einen Einstieg in die Berufswelt zu entscheiden, der ihnen zusagt. Somit leistet der Zukunftstag einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag, um starre Vorstellungen von weiblichen und männlichen Rollen aufzuweichen. Durchgeführt wird er jeweils am zweiten Donnerstag im November. (red)