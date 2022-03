Olympiasieger Ryan Regez – «Ich war schwierig, hyperaktiv und richtig laut»

Leiden die Skicrosser darunter, nach wie vor stark im Schatten der Skifahrer zu stehen?

In der Schweiz gibt es Fussball, Eishockey und Ski alpin, alles andere ist … Ich überlasse Ihnen die passende Formulierung. Skicross ist eine Randsportart, klar, aber es wandelt sich, wir sind am Aufholen, gewannen in Peking drei Medaillen in zwei Rennen – mit Erfolg ist vieles möglich. Irgendwann, vielleicht ja schon bald, werden wir aus dem Schatten springen.