Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich wage die Prognose, dass es bei Basel – Zürich ruhig bleibt» Der FCZ kann in Basel Meister werden: Wie gross ist das Sicherheitsrisiko? Warum brauchen die Young Boys Kunstrasen? Überlebt die Liga ohne Mäzene? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Blerim Dzemaili muss keine zweimal überlegen: Für ihn gäbe es nichts Schöneres, als den Meistertitel am 1. Mai auf dem Rasen des Basler St.-Jakob-Parks zu gewinnen. Was für den alten und bald auch neuen Helden des FC Zürich eine besondere Freude wäre, lässt andere sorgenvoll auf das Spiel vom Sonntag blicken.

Beide – Dzemaili und Bedenkenträger – haben den 13. Mai 2006 im Hinterkopf. Dzemaili, weil er damals als Zwanzigjähriger seinen ersten Meistertitel mit dem FCZ errungen hat; mit dem entscheidenden Tor erst in der 93. Minute. Die anderen, weil danach Anhänger des FC Basel den Rasen stürmten und es zur viel zitierten «Schande von Basel» kam.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

In der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts diskutieren wir darüber, ob am Sonntag ein Sicherheitsrisiko besteht. Thomas Schifferle meint: «Man kann auch immer herbeireden oder herbeischreiben, dass etwas geschieht. Aber ich wage die hoffnungsvolle Prognose, dass es ruhig bleibt.» Zumal in dieser Partie, anders als 2006, nur ein Club Meister werden kann. Die Ausgangslage ist deswegen weit weniger angespannt.

Oliver Gut sagt: «Natürlich gibt es Leute, die auf keinen Fall sehen wollen, wie der Erzrivale in ihrem Stadion den Meistertitel gewinnt. Die Frage ist: Wie gut bekommt man die in den Griff? Einerseits, was die Selbstregulierung der Kurven betrifft, andererseits, was die Sicherheitskräfte betrifft.»

Ausserdem diskutieren wir über die Finanzzahlen der Clubs der Super League. Wir reden darüber, dass es neu 22 statt 20 Proficlubs in der Schweiz geben soll – derzeit aber kein Team aus der Promotion League in die zweithöchste Schweizer Liga aufsteigen darf. Und wir blicken auf den Spitzenkampf zwischen Winterthur und Schaffhausen in der Challenge League.

Wann welches Thema besprochen wird

03:42 FC Basel - FC Zürich: Vorfreude oder Zittern?

16:58 Die Finanzen der Super-League-Clubs

37:01 Die Berner Probleme mit den fehlenden Fussballplätzen

41:58 Modus-Diskussion

51:05 Challenge League

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

