Die jurassische Ständerätin geht als Aussenseiterin in die Bundesratswahlen. Sie sieht sich als Vertreterin einer weniger privilegierten Schweiz.

Die jurassische Ständerätin geht als Aussenseiterin in die Bundesratswahlen. Sie sieht sich als Vertreterin einer weniger privilegierten Schweiz.

Eine Wahl von SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat wäre historisch. Noch nie war der1978 gegründete Kanton Jura im Bundesrat vertreten.

Eine Wahl von SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat wäre historisch. Noch nie war der1978 gegründete Kanton Jura im Bundesrat vertreten.

Frau Baume-Schneider, nach einem veritablen Wahlkrimi zwischen Ihnen, Eva Herzog und Evi Allemann hat die SP-Fraktion Sie auf ihr Bundesratsticket gesetzt. Sind Sie nun total entspannt oder erst recht aufgeregt?

Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Tagen passieren wird. Zum einen freue ich mich enorm, zum anderen packe ich das alles mit grosser Seriosität an.