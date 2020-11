Jonny Fischer zu Tisch mit -minu – «Ich verwechselte Bewunderung mit Liebe» Als er von daheim wegging, warf er seinen ursprünglichen Namen Jonathan über Bord. Seither macht Jonny Fischer als Komiker mit Divertimento Furore. Und fand sein privates Glück. - minu

Nach einem Breakdown fand Jonny Fischer den Mut, sich selber zu sein, und ist heute glücklich.

Nein. Kein Mittagessen. Einfach so. Wasser. Oder Tee. Ich esse momentan ketogen.

ERSTER GEDANKE: DAS IST WIEDER EINER SEINER DIVERTIMENTO-WITZE! Dann: Was ist überhaupt ketogen? Jonny erklärt es so: «Spiegeleier darf ich. Es gibt bei uns jetzt öfters Spiegeleier…» Also lade ich ihn zu gespiegeltem Ei ein. Und zu Tee. Wir treffen einander in Zürich. Der Bahnhof ist grau. Die Stimmung trist – man darf den Zürchern ihre berühmte «Schnurre» nicht mit einem Mundschutz abbinden. Es macht sie zwar netter. Aber auch stinkig. Von oben schüttet es à gogo. Als ob das Leben in dieser Zeit nicht schon Dauerregen genug wäre.