Umstrittener SVP-Anlass – «Ich vertraue auf die Basler Sicherheitsbehörden» Thomas Aeschi, SVP-Fraktionspräsident im Bundesparlament, will sich sein «SVP bi de Lüt» vom Samstagmorgen nicht von den Linksextremen verderben lassen. Leif Simonsen

Thomas Aeschi, Zuger SVP-Nationalrat und Fraktionspräsident, freut sich als Basler Bürger besonders auf den Anlass in Basel. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die SVP Schweiz ist am Samstag in Basel zu Gast. Auf ihrer «SVP bi de Lüt»-Tour werden sich Parteiexponenten wie Bundesrat Ueli Maurer, Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher oder Fraktionspräsident Thomas Aeschi unter die Leute begeben und Volksnähe demonstrieren. Wenig Freude am Auftritt der SVP hat die extreme Linke. Auf Twitter ruft «Basel Nazifrei» dazu auf, die SVP-Veranstaltung von «Banker-Aeschi, Milliarden-Martullo und Kampfjet-Ueli» zu vermiesen. Aeschi sagt, er habe Respekt vor den Linksextremisten – einschüchtern lassen wolle er sich aber nicht.