Kult-Schauspieler Bob Odenkirk - «Ich vertrat die Ansicht, dass der andere Typ ein Volltrottel war»

Bob Odenkirk ist, was man einen Kult-Schauspieler nennt: Berühmt und geliebt für eine bestimmte Rolle – die des Anwalts Saul Goodman, ein tragisch-komischer Überzeugungskünstler, in der TV-Serie «Breaking Bad». Das kriegte der heute 59-Jährige so gut hin, dass der Sender AMC für ihn mit «Better Call Saul» eine eigene Serie in Auftrag gab. Wie Breaking Bad räumte diese verschiedene Auszeichnungen ab.

Derzeit läuft Odenkirks neuer Film «Nobody» im Kino. Er hat ihn produziert und spielt die Hauptrolle: einen sehr braven Familienvater mit mittelgut gehüteter Geheimvergangenheit, der, als Einbrecher seine Familie überfallen, erst sehr besonnen reagiert – und dann doch einen opulenten Rachefeldzug startet. Üppige Schiessereien. Grosse Explosionen. Epische Faustkämpfe. Odenkirk musste zwei Jahre lang Kampftraining absolvieren, um die Szenen selbst spielen zu können. Odenkirk ist seit 1997 mit der Produzentin Naomi Yomtov verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. (red)