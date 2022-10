Life & Style: Beauty-Tipps einer Spitzenköchin – «Ich verbringe relativ wenig Zeit vor dem Spiegel» Tanja Grandits spricht im Interview über Beauty-Rituale und kulinarische Schönmacher. Katrin Roth

Sterneköchin Tanja Grandits in ihrem Kräutergarten beim Restaurant Stucki in Basel. Foto: Dominik Plüss

Für das Interview wählt Tanja Grandits einen Ort, der perfekt zum Thema des heutigen Blogposts passt: «Ich sitze gerade im Bad», sagt die Sterneköchin. Und fügt mit hörbarem Lachen hinzu: «Der Empfang hier ist am besten.» Anders als ursprünglich geplant, findet das Gespräch nämlich aufgrund der vollen Agenden von uns beiden per Telefon statt – und nicht wie vorgesehen im Restaurant Stucki, wo Grandits im zugehörigen Laden ganz neu auch zwei eigene Beauty-Produkte verkauft, die in Zusammenarbeit mit der Zürcher Seifenmanufaktur Soeder entstanden sind.