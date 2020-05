«Ich bin kuhschweizerisch, nur mein Name nicht» Infos einblenden

Sandra Hughes beim BaZ-Gespräch im Schützenmattpark. Foto: Nicole Pont

Aufgewachsen ist Sandra Hughes in der Stadt Luzern. Ihren Nachnamen hat sie von ihrem amerikanischen Vater, der allerdings früh in die Vereinigten Staaten zurückkehrte. Da war Sandra zwei Jahre alt. «Ich bin kuhschweizerisch, nur mein Name nicht», sagt sie. Der Luzerner Heimat fühlt sie sich je älter, desto mehr verbunden. Seit dem Studium an der Universität Basel lebt sie gleichwohl in der Region – mittlerweile seit 33 Jahren. Ihren Brotberuf übt sie für das Kulturressort Basel-Stadt aus. Früher war sie für die Museumsnächte zuständig, heute für die Kulturvermittlung im Kanton. Sie wohnt mit ihrer Familie in Allschwil.

Sandra Hughes hat 2006 ihren ersten Roman «Lee Gustavo» veröffentlicht. Es folgten die Romane «Maus im Kopf» sowie «Zimmer 307» – für den Sandra Hughes 2013 den Kulturpreis des Kantons Baselland in der Literatursparte erhielt – und «Fallen» (2016). Im vorigen Jahr erschien ihr Kinderbuch «Das Dach». (sr)