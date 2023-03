Life & Style: Farben im Fokus – «Ich trage meine Brillen immer als Schmuckstücke» Hanna-Barbara ist eine ehemalige Tanzschaffende am Theater Basel. Sie verrät, wo sie in Basel jeweils besonders ausgefallene Brillenmodelle findet. Julia Gisi

Sorgt für einen Farbtupfer in der Basler Innenstadt: Hanna-Barbara. Foto: Dominik Plüss

Hoppla! Radelt Hanna-Barbara vorbei, muss man zweimal hinsehen – mit ihrer Mütze, ihrer Brille und ihrem Schal sorgt sie für einen ordentlichen Farbtupfer in der Basler Innenstadt. Wir treffen sie an einem regnerischen Märztag am Spalenberg an.

Hanna-Barbara, was trägst du heute? Das Auffälligste ist wohl meine Kappe aus gelbem Fell – auf die werde ich oft angesprochen. Passend dazu trage ich unter anderem einen gelben Schal, orange Ohrclips und eine orange Brille. Die beiden Töne kommen auch in meinem Pulli vor, von dem kein Mensch weiss, aus welchem Material er gemacht ist. Wie man sieht, trage ich Farben gern assortiert. (Lacht.)

«Meine Brillenfarbe muss immer zum restlichen Outfit passen», sagt die ehemalige Choreografin. Foto: Dominik Plüss

Verbindest du bestimmte Erlebnisse mit einem deiner Kleidungsstücke? Die Ohrclips stammen von einer ganz herzlichen, langjährigen Familienfreundin. Sie lebt in den USA und kam uns vor ein paar Jahren besuchen. Zum Abschied wollte sie mir unbedingt etwas schenken. Da hat sie mir ihre Ohrringe – die übrigens aus recycelten Plastikrollen von Scotch-Klebeband gemacht sind – überreicht. Der Gedanke daran rührt mich noch heute.

Woher stammt der Rest deines Outfits? Abgesehen von ein paar kleinen Ausnahmen ist alles, was ich heute trage, secondhand. Neue Kleider kaufe ich mir sehr selten. Dafür werde ich in Secondhand-Shops oder auf dem Flohmarkt häufig fündig. Manchmal kommen auch Bekannte auf mich zu und fragen, ob ich Interesse an bestimmten Stücken habe. Auf diese Art habe ich auch meine schwarze Jacke von Hugo Boss gefunden. Wobei, zuerst war mir gar nicht klar, von welcher Marke die Jacke war.

Und die Fellmütze? Die habe ich in einem Laden an der Schifflände im Outlet gefunden. Eines Tages bin ich mit meinem Velo dort vorbeigefahren, und das Gelb im Schaufenster ist mir sofort ins Auge gestochen. Im Shop habe ich dann das Angebot durchforstet, bis ich genau dasselbe und einzige Exemplar gefunden habe. Zu Hause angekommen, wollte meine Schwester wissen, wo ich die Kappe herhätte – sie wolle auch so eine. Dann bin ich nochmals zurückgefahren und habe das Ausstellungsstück im Schaufenster für sie besorgt. Das Blöde daran ist nur, dass wir seither auf der Strasse immer verwechselt werden, weil die Mütze doch sehr einzigartig ist. (Lacht.)

Die Tänzerin wird wegen ihrer gelben Fellmütze immer wieder mit ihrer Schwester verwechselt. Foto: Dominik Plüss

Ist Gelb deine Lieblingsfarbe? Nein, ganz lange war es Orange. Die Farbe können nur wenige Leute tragen, hat man mir mal gesagt – aber zu mir passt sie irgendwie. Meine Haare sind so, heute auch meine Brille … Wobei, die wechsle ich je nach Outfit. Wenn es grün ist, trage ich eine grüne Brille, wenn es rot ist, eine rote und so weiter. Allerdings sind nicht alle meine Modelle geschliffen – einige sind aus Fensterglas gemacht, und dann sehe ich nicht besonders viel. Doch das ist mir wurst. Hauptsache, es passt farblich. (Lacht und setzt sich zur Veranschaulichung ihre grüne Brille auf.)

Worauf legst du Wert bei deinen Brillen? Ich will meine Brillen immer als Schmuckstücke tragen. Unauffällige Modelle und solche in neutralen Farben sind nichts für mich. In der Nähe vom Theater, bei Beyeler Optik, wo viele Kunstschaffende ein- und ausgehen, werde ich zum Beispiel immer wieder fündig – dort schreien die Farben förmlich!

Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Besonders gerne befasst sie sich mit Schicksalen von Menschen aus der Region und damit, was diese Personen bewegt und antreibt. Zudem hält sie für ihre Laden-Porträt-Serie regelmässig Ausschau nach bemerkenswerten Shops in Basel. Mehr Infos

