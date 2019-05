«Ich suche nicht krampfhaft nach Schwachpunkten»

Was halten Sie von Sharing-

Konzepten, bei denen die Gäste an langen Tischen sitzen und sich aus Platten bedienen?

Diese Art zu essen, wird sich halten. Sie ist kommunikativ und cool. Überhaupt: Ich bin froh, dass die Steifheit aus den Restaurants verschwunden ist. Die Bezeichnung «Gourmettempel» war noch nie so falsch wie heute. Viele Lokale wurden zu fröhlichen Begegnungsstätten, ohne Dresscode. Ich trage übrigens nur noch einmal im Jahr einen dunklen Anzug und Krawatte zum Essen.

Wo genau?

Im Suvrettahouse in St. Moritz. Ich freue mich jeweils schon beim Packen zu Hause auf den Abend. Das Suvrettahouse ist Kult.

Wie hält es die Schweizer Hotellerie mit der Frühstückskultur?

Zumindest in den Fünfstern-Häusern bemüht man sich darum. Die Qualität eines Frühstücks misst sich am Einfallsreichtum. Wenn nach zehn Jahren der Orangensalat immer noch am gleichen Ort auf dem Buffet thront, spricht das nicht für das Hotel. Ich mache den Qualitätscheck beim Käse: Bietet das Hotel, wie etwa der Lenkerhof, regionale Spezialitäten – oder speist es die Frühstücksgäste mit Allerweltssorten ab?

Wie wichtig sind gute Frühstücksbuffets?

Ich rate den Hoteliers, ins Frühstücksbuffet zu investieren. Sie unterschätzen oft dessen Bedeutung. Es vermittelt dem Gast den letzten Eindruck vor dem Bezahlen der Rechnung und der Abreise.

«Rührei aus dem Wärmebehälter geht gar nicht.»

Ziehen Sie den Service am Tisch oder die Selbstbedienung am Buffet vor?

Ich bin kein Frühstücksfreak, schaue aber bei jedem Hotelaufenthalt einmal beim Frühstück vorbei. Der Service am Tisch bewährt sich nicht. Am Morgen bei Hochbetrieb fehlt dem Gast die Geduld, lange auf das Bestellte zu warten. Aber zumindest in der hochstern-igen Hotellerie erwarte ich, dass Eierspeisen frisch aus der Küche oder von einer Kochstation kommen, Rührei aus dem Wärmebehälter geht gar nicht.

Frühstückskaffee aus der Kanne oder von der Maschine?

Ich habe Tessiner Wurzeln – deshalb ist der Espresso aus der Maschine Pflicht. Und ich schätze es sehr, wenn auch im Zimmer eine Nespresso-Maschine steht.

Bleiben wir beim Frühstück: Butter frisch oder abgepackt?

Natürlich lieber frisch, am besten aus einer lokalen Käserei. Aber wenn logistische Gründe zur Verpackung zwingen, ist das auch in Ordnung. Der Match wird nicht bei der Butter entschieden.

Steigen Sie auch in Hotels mit jugendlichen Konzepten ab, die keinen Wert auf gepflegte Gastronomie legen und die Kundschaft aus dem Kühlschrank und der Mikrowelle versorgen?

In solchen Häusern nächtige ich höchstens meiner Tochter zuliebe. Aber natürlich schaue ich mir neue Konzepte interessiert an. Jeder Hotelbetreiber soll das machen, was er für richtig hält und den grössten Zulauf verspricht.

Gibt es ein Schweizer Hotel, das Sie besonders lieben?

Ich verliebe mich immer wieder neu. Ich schätze etwa das Beau-Rivage in Lausanne, das Kulm und das Badrutt’s Palace in St. Moritz, bin gern im Alpina in Gstaad und freue mich über das Bürgenstock Resort, wo ein sehr aufwendiges Foodkonzept umgesetzt wird. Aber ich vergleiche nicht, sondern bin einfach begeistert, wenn ein Aufenthalt rundum glückt. Als einer der grössten Fans der Schweizer Hotellerie und Gastronomie suche ich nicht krampfhaft nach Schwachpunkten, sondern freue mich über gute Qualität.