«Ich sehe keinerlei Anlass zu Optimismus»

In Ihrem neuen Buch geht es um den Monte Verità, der Titel lautet: «Der Berg der nackten Wahrheiten». Wovon handelt das Buch?

Der Monte Verità wurde 1900 in Ascona am Lago Maggiore von einer Gruppe Lebensreformer aus Deutschland gegründet, Frauen und Männer. Man glaubte damals an einen dritten Weg zwischen dem Kapitalismus, den man satthatte, und dem Kommunismus, dessen Realisierung man sich nicht wirklich vorstellen konnte. In den Jahren bis 1925 hatte der Ort eine grosse internationale Anziehungskraft auf Schriftsteller, Malerinnen, Tänzer, Vegetabilistinnen (Veganerinnen) und Nudisten. Gleichzeitig war da auch eine anarchistische Community in Ascona, die von diesen Hippies wenig gehalten hat, und natürlich die katholische Dorfbevölkerung, die sowieso nur den Kopf schütteln konnte. In diesem Umfeld spielt die Geschichte, deren Hauptfigur allerdings eine Ziege ist.

«Das Buch interessiert sich für die unterschiedlichen Wahrheiten, die sich auf diesem Berg treffen.» Bild: zvg

Basiert das Buch auf realen Begebenheiten?

Die Ziege ist fiktiv. Ich arbeite aber auch mit vielen Anekdoten, die vielleicht tatsächlich so geschehen sind, zumindest aber so überliefert wurden. Das Buch ist historischer, als man meinen könnte.

Welche historischen Momente stehen dabei im Fokus?

Das Buch interessiert sich, wie der Titel ja schon vorwegnimmt, für die unterschiedlichen subjektiven Wahrheiten, die auf diesem Berg aufeinandergetroffen sind. Die einen glauben an die Überwindung des Kapitals durch die Revolution, die anderen durch fleischlose Ernährung, die einen investieren das Geld ihrer Industrielleneltern in die Kommune, die anderen wollen das Geld komplett und sofort abschaffen, die einen tragen Kopftücher, die anderen laufen nackt herum. Aus diesen Widersprüchen entstehen natürlich Konflikte, und daraus lässt sich wiederum gut Comedy machen.

Wie haben Sie die Geschichte bildlich konzipiert?

Ich sehe mich wirklich als Comic­zeichner. Wichtig ist, dass ein Raum entsteht, der Spass macht, bunt und witzig ist. Historien­comics mit langen Fussnoten sind nicht so mein Ding.

Und wie sind Sie bei der ­Recherche vorgegangen?

Es gibt aus dieser Zeit sehr viele Texte. Praktisch alle, die irgendwann auf dem Monte Verità waren, haben geschrieben, und auch die Gründer hatten allerlei Theorien, die sie schriftlich festgehalten haben. Da verliert man schnell den Überblick. Glücklicherweise hat der Ausstellungsmacher Harald Szeemann in den 70ern eine fantastische Ausstellung zum Monte Verità konzipiert. Sein Ausstellungskatalog war ein komfortabler Einstieg in das Thema.

Was hat Sie persönlich an diesen Geschichten fasziniert?

Zum einen ist der Monte Verità natürlich eine Märchenwelt. Ein Mythos. Das Tessin um 1900 war eine bäuerliche, arme und gleichzeitig paradiesisch schöne Gegend. Es ist kein Wunder, dass sich die unterschiedlichsten Menschen aus Deutschland ausgerechnet diese Gegend für ihre Utopien ausgewählt haben. Der Boden war sehr günstig. Die Polizei war weniger repressiv oder zumindest weniger gut organisiert als in Preussen. Die Schweiz war damals ein Sehnsuchtsort für Menschen, die sich eine andere Gesellschaft wünschten. Über die letzten 100 Jahre hat sich das ja durchaus ins Gegenteil verkehrt. Im zweiten Teil des Comics geht es dann auch um die Gentrifizierung des Bergs durch den Bankier von Kaiser Wilhelm II. – eine wahre Geschichte darüber, wie das Kapital die Möglichkeitsräume zerstört. Daran hat sich auch 100 Jahre später nichts geändert.

Das klingt nicht sehr optimistisch.

Natürlich sehe ich heute keinerlei Anlass zu Optimismus. Als Comiczeichner bin ich aber in der komfortablen Position, die Geschichten selber schreiben und umschreiben zu können. Und dafür bin ich sehr dankbar.

Jan Bachmann: «Der Berg der nackten Wahrheit.» Edition ­Moderne, 2019. 112 S., ca. Fr. 31.-